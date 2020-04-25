Мадонна поделилась романтичными снимками с бойфрендом в честь его 27-летия

25.04.2020, 13:42, Разное

Вчера Ахламалик Уилльямс – танцор из команды Мадонны и ее бойфренд по совместительству – отмечал 27-й день рождения, и одной из первых его поздравила, конечно же, певица. Она опубликовала в Instagram подборку романтичных фотографий с молодым избранником и написала:

С днем рождения, моя любовь. Ты лучший человек, с кем можно проводить карантин.

Чуть позже в Instagram-историях Мадонна также опубликовала ролики с младшими дочерьми – Эстер и Стеллой, которые нарисовали для Ахламалика открытки с поздравлениями.

По сообщениям СМИ, Мадонна и Ахламалик познакомились в 2015 году, когда Уильямс проходил прослушивания для тура Rebel Heart певицы. А роман их предположительно начался в конце 2018-го. В ноябре 2019-го артистка принимала его семью на одном из своих шоу Caesars Palace, позже пригласив их в свой номер, где частный шеф-повар приготовил ужин. Во время знакомства звездная избранница сына пообещала заботиться об Ахламалике.

Она сказала нам, что очень любит его и что нам не о чем беспокоиться, ведь она сама будет о нем заботиться, – приводит слова родителей Ахламалика издание Mirror.

Они сообщили, что к их сыну певица относится предельно серьезно и даже планирует с Ахламаликом свое будущее – сразу, как закончится тур Madame X. Родители 27-летнего танцора не исключают, что роман, который, по их прикидкам, длится год, может закончиться свадьбой.

А вот друзья певицы настроены скептически. Ведь 27-летний Ахламалик Уилльямс – не первый бойфренд, с которым у Мадонны значительная разница в возрасте. Она три года встречалась с французским танцовщиком Брахимом Заибатом, который был младше ее на 28 лет, а до этого – с бразильским манекенщиком Жезусом Лусом, который был младше на 29.