Орешкин назвал три ключевые особенности коронакризиса

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25.04.2020, 13:30, Новости дня

Падение мирового ВВП из-за коронакризиса будет гораздо глубже, чем в кризис 2008-2009 годов. Кризис такого масштаба происходит впервые со времен Второй мировой войны, сообщил помощник президента Максим Орешкин в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия 1».

Орешкин заявил, что это «уникальный кризис, у него три ключевые особенности», передает ТАСС.

«Первое – это синхронность. Он, на самом деле, влияет практически на все страны мира. Второе – это быстрота. Мы видим, как быстро растет безработица в разных странах, такой серьезный эффект на динамику экономики за очень короткий период времени. Ну и, конечно, третий – это глубина. Падение мирового ВВП будет гораздо глубже, чем оно было в кризис 2008-2009 годов, по сути, это кризис таких объемов впервые со времен Второй мировой войны», – отметил он.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин озвучил «худший прогноз» по безработице в РФ в результате коронакризиса.



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