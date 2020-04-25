 

Первую партию флагманских смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro за $850 раскупили за несколько минут

25.04.2020, 13:30, Разное

Представители BBK Electronics сообщили, что их флагманские смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro раскупили за несколько минут. Наибольшее предпочтение покупатели отдавали мобильному устройству стоимостью 850 долларов.
По словам генерального директора китайского производителя электроники Пита Лау, продажи смартфонов, входящих в бюджетный, средний и дорогостоящий сегменты, принесли компании 14 млн долларов. При этом самыми востребованными оказались гаджеты OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, представляющие самую дорогую версию устройств.

В данное время компания ведет сборку второй партии, поэтому продажи смартфонов возобновятся в ближайшее время. Стоит отметить, что старшая модель смартфона OnePlus 8 Pro оснащена 6,78-дюймовым экраном с частотой 120 Гц. Его разрешение составляет 3168 x 1440. Сам гаджет работает под управлением процессора Qualcomm Snapdragon 865, объем постоянной и оперативной памяти равняется 256 и 12 Гб.



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