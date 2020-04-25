 

Кудрин озвучил «худший прогноз» по безработице

25.04.2020, 13:16, Новости дня

Безработица в РФ может вырасти в 2020 году до 7-8%, в худшем случае до 10% от экономически активного населения, это от 6 до 9 млн человек. В данный момент доля безработных составляет 0,7%, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Кудрин сообщил в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия-1», что «пока (…) у нас минимальное (число) зарегистрированных безработных», это 0,7% «от количества экономически активного населения», передает ТАСС.

«Это зарегистрированных. Если считать по другим меркам, по меркам Международной организации труда, у нас 4,5% безработных. Безработица сможет скакнуть до 7-8%, в худшем варианте – до 10% от экономически активного населения, это от 6 до 9 млн человек», – добавил он.

Кудрин отметил, что государство уже сделало первый очень серьезный шаг, а именно подняло пособие по безработице до прожиточного минимума.

Также глава Счетной палаты предположил, что восстановление ряда отраслей российской экономики после кризиса займет более года. Также он не исключил целесообразность введения продовольственных выплат населению.

«Безусловно одно – мы его (кризис) пройдем все вместе, в лучшем или худшим варианте. Страны вернутся к своей обычной жизни», – подчеркнул Кудрин.

«Аналогия напрашивается с 2008 годом, тогда был 7-8% ВВП спад. Даже если у нас он по величине будет такой же, но с точки зрения негативного воздействия на отдельные предприятия или на целые отрасли он будет хуже. Потому что появляется такая яма, в какой-то период, когда нет спроса совсем. Такого не было. И в этот момент очень много предприятий как раз может распасться, обанкротиться, остановиться, не быть способным заплатить по своим долгам», – добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нынешняя ситуация в экономике из-за коронавируса сложнее, чем в 2008-2009 годах в период мирового финансового кризиса.



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