Трамп предложил принимать антисептики от коронавируса. Врачи и производители просят ни в коем случае так не делать

25.04.2020, 13:15, Новости дня

Президент США Дональд Трамп предположил, что победить коронавирус можно принимая внутрь дезинфицирующие средства. Об этом он заявил на пресс-конференции 23 апреля, сообщает BBC.

Во время пресс-конференции директор отдела научных исследований в министерстве внутренней безопасности США Уильям Брайан представил результаты исследований правительства США, которые показали, что коронавирус быстрее ослабевает при воздействии солнечного света и тепла.

Кроме того, по его словам, отбеливатель может убить вирус в слюне или дыхательных жидкостях в течение пяти минут, а изопропиловый спирт сделает это еще быстрее.

После его слов Трамп выдвинул гипотезу о возможности использования “огромного ультрафиолета” или “просто очень мощного света” на теле больного или даже внутри тела в качестве потенциального лечения. Также он предположил, что победить вирус можно и с помощью инъекции дезинфицирующих средств.

Уже на следующий день, 24 апреля, Трамп заявил журналистам, что его предложения было саркастическим, пишет The Washington Post. Он отметил, что задал такой вопрос журналистам, чтобы “просто посмотреть, что произойдет”.

Вместе с тем, американские врачи с опаской восприняли такое высказывание президента США. В частности, глава департамента глобальной медицины в медцентре при Колумбийском университете Крейг Спенсер в комментарии The Washington Post выразил опасение что люди могут воспринять заявления Трампа как действительно хорошую идею.

Кроме того, агентство по чрезвычайным ситуациям штата Мериленд выпустило в Twitter предупреждение об опасности приема внутрь дезинфицирующих средств, после того, как на их горячую линию посыпались звонки с вопросами о действенности этого способа лечения.

ALERT: We have received several calls regarding questions about disinfectant use and #COVID19.

This is a reminder that under no circumstances should any disinfectant product be administered into the body through injection, ingestion or any other route.

— Maryland Emergency Management Agency (MDMEMA) (@MDMEMA) April 24, 2020

Один из крупнейших производителей дезинфицирующих средств Dettol также отметил, что “ни при каких обстоятельствах дезинфицирующие средства нельзя вводить в организм человека путем инъекций, приема внутрь или любым другим путем”, пишет Sky News.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, США находится на первом месте по количеству зараженных коронавирусом. В стране заболели более 900 тыс. человек, почти 5 тыс. из них умерли. Всего в мире заразилось свыше 2,79 млн человек, более 195,9 тыс. из них скончались, 781,3 тыс. выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.