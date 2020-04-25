Шмыгаль анонсировал новые стандарты социального поведения после карантина

25.04.2020, 13:15, Новости дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram обнародовал список новых стандартов, на которые должны будут ориентироваться украинцы после окончания карантина.

“Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам, по новому социальному поведению. Ослабление карантина не означает, что угроза пройдет. Такие простые правила, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита, могут обезопасить нас и после окончания карантина”, – написал Шмыгаль.

Среди новых стандартов премьер назвал соблюдение безопасной дистанции, постоянную дезинфекцию и использование средств защиты.

Шмыгаль также заявил о необходимости перехода на безналичные платежи, онлайн-продажи, бесконтактную доставку и специальное обслуживание в супермаркетах, кафе и ресторанах.

Накануне Шмыгаль обнародовал пятиэтапный план по снятию карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, первый этап ослабления ограничений может быть начат, если “в течение 10 дней соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не изменяется или дневное отклонение находится в пределах 5%”. На этом этапе снимут запрет на посещение парков и мест отдыха, откроются салоны красоты и некоторые другие заведения. Полная отмена карантина возможна, когда в Украине будут фиксировать лишь отдельные случаи заражения иностранного происхождения.

Карантин в Украине был введен 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции, среди прочего, были закрыты все учебные учреждения. Предполагалось, что ограничительные меры будут действовать до 24 апреля, но правительство продлило их до 11 мая.