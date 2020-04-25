Безработица и кредитные каникулы: цифры от Кудрина и Грефа

25.04.2020, 13:10, Новости дня

Реструктуризация кредитов в условиях пандемии коронавируса COVID-19 пользуется огромной популярностью. Об этом рассказал в документальном фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на телеканале "Россия 1" глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, это касается как кредитов для физических лиц — Сбербанк получил уже сотни тысяч заявок на их реструктуризацию, — так и кредитов малым и средним предприятиям.

"Особым спросом пользуются сейчас кредиты под 0 процентов, мы одобрили уже более 5 тысяч заявок, а в целом эти кредиты доступны по нашей клиентской базе более чем 50 тысячам предпринимателей. И уже выдано более полутора тысяч кредитов", — сообщил Греф.

Шесть месяцев кредитных каникул, которые предоставляются по ипотечным и потребительским кредитам, а также по кредитным картам, не принесут банкам процентов за их обслуживание.

"И эта сумма не компенсируется, — отметил Греф. — Поэтому для банков это болезненная мера, в целом, мы посчитали, банкам она обойдется примерно в 160 миллиардов рублей".

По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, пока в нашей стране минимальное количество зарегистрированных безработных — 0,7 процента от всего экономически активного населения. И это — несмотря на переход в очень серьезную стадию кризиса.

Считая по меркам Международной организации труда, в РФ 4,5 процента безработных, отметил Кудрин. Из-за влияния кризиса безработица сможет подскочить до 7-8, а в худшем варианте — до 10 процентов от экономически активного населения. В абсолютных цифрах это составит от 6 до 9 миллионов человек.

"Государство уже сделало первый очень серьезный шаг: оно подняло пособие по безработице до прожиточного минимума. Это — правильно, это — забота", — добавил Кудрин.