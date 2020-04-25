Умерла Юлия Ларионова

25.04.2020, 13:10, Новости дня

Боровшаяся долгое время с онкологичесским заболеванием Юлия Ларионова скончалась в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора "Русской медиагруппы" Романа Саркисова. Известно, что главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова почти семь боролась с раком.

О кончине Ларионовой сообщил в своем Instagram и продюсер Иосиф Пригожин. Он выразил соболезнования родным и близким, отозвавшись о Ларионовой как о добрейшем человеке и профессионале своего дела. Саркисов в свою очередь назвал уход Ларионовой "ужасной потерей" для коллектива и слушателей "Русского радио". Певица Анита Цой также отмечает, что Юлия Ларионова запомнилась ей "совершенно замечательным" человеком. Слова соболезнования выразили коллеги и друзья Ларионовой – Дмитрий Оленин, Эммануил Виторган, Ирина Дубцова, Лолита Милявская, Яна Рудковская и другие.

О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.