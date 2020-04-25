Мнение: Ты будешь меньше есть

25.04.2020, 12:57, Разное

На экономическую катастрофу, которую устроил режим всей стране, можно взглянуть и немного под другим углом. Возможно, что определенная логика действий правящей воровской касты здесь будет выглядеть получше, чем банальное "ну они и дебилы".

Россия практически синхронно с карантином заключила весьма невыгодное соглашение ОПЕК++. Не просто невыгодное, а катастрофическое, вынуждающее ее сокращать добычу. Причем никаких сомнений в том, что сокращать придется, и на предельно невыгодных условиях, не было еще до карантина. Для электората рассказывали басни про то, как мы насекомим американский сланец, но после того, как саудиты обрушили рынок массированным увеличением добычи, никаких вариантов, кроме капитуляции, у кремлевского ворья не было.

По понятным причинам сокращение добычи почти автоматически влечет за собой сокращение экспорта, так как внутреннее потребление есть величина почти постоянная. Как сделать так, чтобы вожделенный экспорт если не оставить на прежнем уровне, то хотя бы сократить не совсем фатально для кошельков причастных к разграблению национальных богатств страны? Да просто – уменьшить внутреннее потребление.

Карантин сокращает внутреннее потребление весьма существенно. Хотя бы за счет рухнувшего транспортного сообщения. Когда все сидят по домам, то на приколе стоят и автомобили со всеми вытекающими. В итоге мы имеем тот самый анекдот – папа, получается, ты будешь меньше пить? Нет, доченька, теперь ты будешь меньше есть. Цены на бензин, кстати, снижать никто не собирается – как раз для того, чтобы не поддерживать внутреннее потребление выше голодного пайка.

При этом все издержки карантинной катастрофы (а их оценивают в 100 миллиардов рублей в сутки) возложены на само население. Режим ЧП не введен, а значит, государство никакой ответственности за потери людей не несет. Конечно, у отдельных уважаемых людей бизнес несколько пострадает, но для этого у нас есть всевозможные "подушки безопасности", Они – для этих людей. Для населения уже четко заявлено – никакой раздачи денег и помощи не будет. Это ваши проблемы.