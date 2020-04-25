 

«Я женился на всех, кого любил»: Юрий Яковлев хотел создать семью с тремя женщинами

25.04.2020, 12:53, Разное

Покорив сердца миллионов зрителей, знаменитый актер Юрий Яковлев руку и сердце предлагал сразу трем женщинам. С Ириной Сергеевой он встретил последний свой день рождения — 25 апреля 2013 года, а осенью ушел навсегда.
От первого брака с врачом Кирой Мачульской у Юрия Яковлева родилась дочь Алена, ставшая также актрисой. Супружеская жизнь с Екатериной Райкиной, которая подарила ему сына Алексея, продлилась недолго, но после развода с женами отношения остались дружелюбными. Как вспоминала Алена Яковлева, на отца невозможно было сердиться, настолько обаятельным он был. Поклонники предлагали даже использовать его бархатный голос вместо лекарства.

Ирина Сергеева, директор музея театра им. Е. Б. Вахтангова, в котором Яковлев прослужил 60 лет, стала его третьей и последней женой. В этом союзе родился сын Антон. «Папин талант, красота и юмор», по словам дочери, достались всем его детям, за что они ему благодарны.

Его коллега Юлия Борисова как-то сравнила Юрия Яковлева с «летящей птицей», наполненной радостью бытия и дарящей эту радость людям. Сам же актер относился к себе с иронией, считая, что иначе жить грустно. В конце жизни, вспоминая о своих увлечениях и разочарованиях, он говорил, что движущей силой для него была любовь ко всем трем супругам.



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