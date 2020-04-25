В Москве от коронавируса за сутки умер 41 человек. Самому молодому было 34 года

25.04.2020, 12:45, Новости дня

По информации оперативного штаба на вечер 24 апреля, за последние сутки в Москве умер 41 пациент с коронавирусом. Среди них – люди в возрасте от 34 до 92 лет. Сообщается, что большинство пациентов имели сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз.

Самому молодому из умерших, 34-летнему мужчине, при госпитализации поставили диагноз “двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом”. У него также был сахарный диабет.

Общее число умерших от коронавирусной инфекции в столице составило 336 человек, выздоровевших – 3047, среди них 312 пациентов – за последние сутки.

Всего на 24 апреля в Москве зарегистрировано 36 897 заболевших, из них 2957 выявлено за последние сутки.

За прошедшую неделю, с пятницы, 17 апреля, по пятницу, 24 апреля, количество заболевших COVID-19 в России выросло более, чем в два раза, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, заболеваемость в регионах, за исключением Москвы и Подмосковья, растет быстрее, чем в целом по стране.

Голикова признала, что “в Центральном регионе, в первую очередь речь о Москве и Московской области, система здравоохранения работает с напряжением”.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 24 апреля, что для борьбы с коронавирусной инфекцией нужны еще две недели самоизоляции.

“Мы находимся в фазе жестких ограничительных мер всего два инкубационных периода. Для того чтобы остановить и до конца быть уверенным, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало”, –​ цитирует Попову “Интерфакс”.

Она отметила, что нужен как минимум третий инкубационный период, “нужно очень четко соблюдать те меры, которые предписаны”.

Глава Роспотребнадзора отметила, что россияне не смогут жить, как раньше, пока не будет иммунитета в популяции – иммунитета, полученного после заболевания или после вакцинации.

Всего на 24 апреля в России зарегистрировано 68 622 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.