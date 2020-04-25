 

Мнение: Ко вчерашнему

25.04.2020, 12:39, Разное

“Грета Тунберг рассказала о реализации своей мечты благодаря COVID-19
Экоактивистка Грета Тунберг рассказала, что очень рада глобальному экономическому кризису, возникшему в результате пандемии коронавируса, так как благодаря кризису реализовалась ее мечта: снизились выбросы углерода в атмосферу. Такое заявление она сделала накануне Дня Земли, пишет газета The New York Post”. Шведскую школьницу поддержали и другие «экозвезды», такие, например, как актер Хоакин Феникс.
Однако 17-летняя Тунберг предостерегла своих единомышленников от излишнего оптимизма в отношении паузы в загрязнении углеродом, потому что так называемый климатический кризис «не замедляется».
https://news.mail.ru/society/41538643/

Так что да – не расслабляемся! Излишний оптимизм ни к чему. Даешь карантин до 2022 года включительно!

Источник: Размышления вольного социолога



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