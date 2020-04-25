 

Станислав Садальский призвал поклонников после снятия карантина гулять на улице всю ночь

25.04.2020, 12:30, Разное

Отечественный актёр театра и кино, блогер Станислав Садальский на странице в Instagram обратился к поклонникам с призывом гулять всю ночь на улице после снятия карантина. При этом некоторые подписчики отмечают, что подобные «гуляния», возможно, придётся перенести на следующий год, так как ситуация в стране и мире пока даже не начала стабилизироваться.
В одной из недавних публикаций Станислав Садальский обнародовал фото, сделанное дома во время самоизоляции. В кадре артист запечатлён сидящим на кожаном диване в расстёгнутой на груди белой рубашке, скрестив руки на груди и сделав «строгое» выражение лица. В подписи к посту Садальский цитирует японского писателя Харуки Мураками, говорившего, что весна является для каждого человека прекрасным временем для начала занятий чем-то новым. Блогер предлагает подписчикам после отмены карантинных мер всё-таки отметить приход весны. Для этого можно выйти на свежий воздух и наслаждаться природой всю ночь. При этом Станислав Садальский не уверен, что сможет последовать своему же призыву, так как за время самоизоляции привык не отходить далеко от дома, а потому возвращаться к прежним привычкам и образу жизни, вероятно, будет непросто.

В комментариях многие фолловеры пишут, что с нетерпением ожидают снятия карантина, от которого действительно очень устали. Некоторые напоминают Садальскому, что в истории известны случаи, когда именно после таких массовых гуляний пандемии возвращались, и вторая волна нередко становится ещё тяжелее, нежели была первая.



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