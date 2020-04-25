Доктор Мясников выступил с резким заявлением по поводу вакцин

25.04.2020, 12:30, Новости дня

Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом врач Александр Мясников выступил с резким заявлением по поводу вакцинации населения.

Мясников опубликовал в Telegram «информацию к размышлению в начале Всемирной недели иммунизации».

«Корь (вакцина есть) – 140 тыс. смертей в год. Пневмококк (вакцина есть) – 2-2,5 млн смертей в год. Гепатит Б (вакцина есть) – 650 тыс. смертей в год. Столбняк (вакцина есть) – 89 тыс. смертей в год. Ротавирус (вакцина есть) – 800 тыс. смертей в год. Рак шейки матки (вакцина есть) – 250 тыс. смертей в год. Туберкулез (вакцина есть) – 1,5 млн смертей в год. Грипп (вакцина есть) – (от) 650 тыс. (до) 1 млн смертей в год», – привел он статистику.

«COVID-19, вакцины нет – 195 тыс. на сегодняшний день. Да, «еще не вечер», процесс идет, но статистика настолько разноречивая, что оценивать просто рано. Учитывая, что основные жертвы COVID очень больные и пожилые люди с исходно низкой ожидаемой продолжительностью жизни», – добавил он.

Доктор пояснил, что «вакцинация – не для индивидуальной защиты, вакцинируют для достижения коллективного иммунитета, для здоровья всех людей», и потому «каждый, кто отказывается – оголяет «стрелковую ячейку» на фронте борьбы с инфекциями».

«Сейчас все ждут вакцину от нового коронавируса. В 1919 году «Испанка» унесла 100 млн жизней. Это грипп H1N1. Он и сегодня среди нас. Пришел 100 лет назад от животных (как и новый коронавирус), так и остался среди людей. Население частично защищено вырожденным от него иммунитетом. Но не до конца защищенным, от H1N1 ежегодно умирают десятки и сотни тысяч человек. При том, что есть от него вакцина! Входит составной частью во все вакцины от гриппа. Вы ее делаете?! Ага, вот и я о том же…», – привел пример Мясников.

Также он в сатирической форме высмеял возможное будущее отношение антипрививочников к вакцине от коронавируса: «Мы хоть чему-то учимся? Умнеем. Это сейчас мы все напуганы и паникуем. А пройдет время? «Ой, какая вакцина от коронавируса, я сделала и у меня волосы начали выпадать! И все равно кашляла! А у Маши из шестого подъезда бабушке ставили, так потом через год у нее рак нашли!».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.