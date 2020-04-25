 

В Красноярском крае подросток зарезал брата из-за мобильной игры

25.04.2020, 12:30, Разное

В Красноярском крае мобильная игра стала причиной убийства подростка, родной брат нанес ему полтора десятка ножевых ранений, когда родителей не было дома. Позднее он объяснил, что не смог пройти игру на смартфоне, из-за чего впал в ярость, пишет «Комсомолка».
В полицию города Дудинка об инциденте пояснила мать умершего подростка, когда она вернулась домой. Изначально старший сын не мог ответить на вопросы, почему его брат оказался мертвым, удалось это выяснить лишь сотрудникам органов правопорядка.

Полицейские установили, что 13-летний подросток не смог пройти игру, что вызвало у него приступ гнева. Младший брат попытался от него спрятаться, но тот нашел его и нанес ему полтора десятка ударов ножом. Полученные травмы оказались смертельными, мальчик скончался на месте, отмечает информационный портал «Инфореактор».



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