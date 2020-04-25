Меган Маркл начала борьбу с британскими таблоидами: первое судебное заседание

25.04.2020, 12:21, Разное

Думала ли когда-нибудь Меган Маркл, что в суде придется выступать не только ее героине Рейчел из сериала “Форс-мажоры”, но и ей самой? Вопрос открытый. Еще в октябре прошлого года герцогиня вместе с принцем Гарри подали в суд на газету Mail On Sunday за публикацию ее личной переписки с отцом Томасом Марклом, и вот вчера в Лондоне состоялись первые слушания по этому делу. Лично герцогиня присутствовать на них по понятным причинам не смогла – они с Гарри и сыном Арчи переехали в Калифорнию и сейчас, как и все американцы, соблюдают режим самоизоляции. Но она следила за происходящим в режиме онлайн, а вот редакторы издания, опубликовавшего письмо, заняли, по данным HOLA!, соответствующие места в зале суда.

Меган Маркл в сериале “Форс-мажоры”

Интересы Меган Маркл в суде представляет адвокат Дэвид Шерборн, который также работает с Джонни Деппом. Он заявил в частности, что его клиентка “пережила острую личную боль” из-за публикации ее переписки с отцом. Сообщается, что на одном из заседаний также выступит сам Томас Маркл, который, понятное дело, будет не на стороне дочери, так как именно Томас передал письмо СМИ. Он объяснял свой поступок в интервью Mail on Sunday так:

Я должен был защитить себя. Я поделился только частью письма после статьи с участием друзей Меган в журнале People, так как остальное принесло мне невероятную боль. От письма не веяло любовью ко мне. Оно ранило меня.

Томас Маркл

Та самая статья People была опубликована в феврале 2019-го, в ней было интервью пяти подруг Меган, которые выступили в ее защиту. Они объясняли, что герцогиня старалась примириться с Томасом и даже написала ему письмо после свадьбы. Сам Томас на письмо не ответил, зато передал его Daily Mail. На пяти страницах Меган рассказала, что ее сердце разбито “на миллион осколков”, она не понимает, зачем Томас общается с таблоидами, поливает грязью ее и принца Гарри. Также она опровергла обвинения в том, что не помогает отцу и не уделяет ему должного внимания. Цитаты из письма опубликованы здесь.

Теперь Меган должна под присягой ответить, просила ли она своих друзей давать комментарии журналу, а также эти самые неназванные тогда в статье журнала подруги должны будут дать показания в суде.

Руководство Mail on Sunday по-прежнему поддерживает свою публикацию и намерено до последнего защищать свою правоту. Все расходы на разбирательство в суде Меган и Гарри, как сообщалось, покроют из собственных средств. Доход от победы в судебном споре герцог и герцогиня Сассекская передадут в благотворительную организацию, которая занимается борьбой с клеветой в средствах массовой информации.