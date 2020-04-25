Личное: Вопрос мамочкам

25.04.2020, 12:15, Разное

Как только я напишу какую-то очевидную вещь про воспитание потомства, тут же появляются чудо-мамаши, которые визжат: спе-е-ерва роди!

Вот нет у тебя детей, бездетная сволочь! Как ты смеешь тут нас поучать?!

Ну, хорошо, пусть я бездетная гадина. Посмотрите на фото ниже тогда и ответьте мне, многоопытные мамашки мои: какой конкретно смысл, в чём заключается он — вот так выходить с коляской на улицу? Ребёнок ведь всё равно внутри, даже если ты с ним — снаружи?



Фото: Соцсети

Я не готова «сперва родить», чтобы понять вот это: кругом самоизоляция, эпидемия, а вы зачем-то идёте с коляской на улицу. Почему нельзя выйти на балкон, если ребёнок всё равно не ходит? Какая ему разница, где угукать в свой памперс?

Слабо ответить? Тогда я отвечу.

С распахнутыми широко от удивления глазами я наблюдаю месяц уже вот таких мамаш.

Сперва они родили. Затем укутали ребёнка в люльку. Потом вышли с коляской, нарушая все рекомендации безопасности!

При этом, самому ребёнку откровенно неважно, где дышать воздухом — на улице, на балконе 8-го этажа или просто в комнате, которую хорошо проветрили.

Значит, дело-то не в ребёночке, которого я не сперва родила, а в вас — в тех людях, про которых я знаю всё!

Это вам осточертели дети. Это вы одурели сидеть в квартире. Это вам нужно на улицу, куда вы прётесь, чтобы переключиться с криков детей на городской шум.

Да ладно — эпидемия. Вы и в мирное время шли на площадки, чтобы спокойно посидеть на лавочке, потупить в смартфончик, выкурить сигаретку и поболтать с такими же задрюченными родами несчастными бабами, которые, как и вы, одурели вконец.

Вот признайте правду! Имейте смелость! Не прикрывайтесь детьми там, где ими не пахнет!

И я вас пойму. А чего б не понять? Меня саму бесит шум, крики, скачки, визги, а если бы такое ещё было в квартире неделями, то я просто бы вздёрнулась.

Я не просто пойму. Я помогу. Потому что эта проблема вполне себе естественна и актуальна. Шум — это плохо. Более того, шум отвратителен. Хуже шума может быть только непрерывный шум и однообразие!

Что делать, чтобы от ежедневного однообразия не съехала крыша? Мало кто может себе позволить индивидуальные онлайн-сеансы с психотерапевтом. А вот слушать музыку в наушниках по карману практически каждому. Причём, делать это можно не отрываясь от своих дел и детей.

Дорогущие «яблочные» беспроводные уши по карману далеко не каждому — они стоят от 12 тысяч рублей. К тому же Apple AirPods совсем не защищены от влаги. А дома, да ещё с детьми, наушники в любой момент могут оказаться в стаканчике с соком, в наполненной ванне или даже, простите меня за такие подробности, в унитазе.

А вот наушники CGPods за 3’500 рублей — совсем другое дело. Влагозащита не даст им «умереть» после водных процедур. CGPods даже можно помыть, когда вдруг испачкаются. И вообще их легко содержать в чистоте — периодически смывать пыль, грязь и ушную серу.

Наушники CGPods 5.0 и CGPods Lite представлены в двух версиях: чёрной и белой, что хорошо:

Слушать музыку в CGPods можно прямо во время игр с ребёнком. Просто вставляешь один наушник в ухо, включаешь музыку или какой-нибудь интересный подкаст, аудиокнигу и слушаешь. И играешь с ребёнком.

Одновременно. И уже не так скучно, не так тупо, и время идёт быстрее, и все довольны.

С одним наушником CGPods в ухе будет не так тоскливо заниматься домашним хозяйством. Скажем, возишься ты на кухне и параллельно слушаешь книгу. А другим, свободным ухом, ты слышишь, что творится с ребёнком. Чтобы куда не залез и не выбил молочные зубы. И вообще всё происходящее вокруг слышно просто отлично — не то, что с орущим «для фона» телевизором или звучащим из динамиков ноутбука рэпом.

У CGPods очень продуманное управление. С самих наушников можно переключать треки, регулировать громкость, вызвать голосового помощника (русскоязычного, между прочим), останавливать и запускать воспроизведение.

Ещё с них можно ответить на входящий звонок и набрать последнего вызванного абонента. А это значит, что работающим на удалёнке родителям не надо придумывать, в какую часть домашней одежды засунуть смартфон, чтобы он всегда был рядом. Крохотный наушник CGPods в ухе автоматически отметает эту необходимость. С него можно и рабочие вопросы решать, и с подружкой поболтать.

И все это без участия смартфона, не отвлекаясь от ребенка.

CGPods, ко всему прочему, ещё и очень эргономичные. То есть, можно не напрягаясь проходить в них весь день. Потому что, во-первых, у них адская «автономка» — аж 20 часов. И, во-вторых, уши от CGPods не устают ВООБЩЕ. Они такие удобные и маленькие, что через какое-то время вообще перестаешь их ощущать.

В CGPods можно сколько угодно наклоняться, заниматься йогой, тренироваться на беговой дорожке, танцевать, делать уборку — никакая активность не выбьет их из ушей, держатся они на удивление крепко.

CGPods нельзя нечаянно задеть рукой или зацепить чем-нибудь — в их конструкции нет выпирающих элементов, они полностью погружены в ушную раковину.

На наушниках CGPods 5.0 есть мягкие силиконовые распорки, которые надежно фиксируют гаджет в ухе. CGPods Lite — самые лёгкие и миниатюрные беспроводные наушники!

Не проблема, если в процессе мытья полов или посуды вдруг прикоснешься к наушнику мокрыми руками. CGPods — влагостойкие. При желании в них можно даже душ принять. Ну, это если под вечер совсем уж вымоталась и хочешь в спа.

Ещё раз — даже у дорогущих Apple AirPods нет защиты от влаги. Хотя они в 4 раза дороже, чем CGPods.

У CGPods ещё и очень стильные кейсы, которыми просто приятно пользоваться. У модели CGPods 5.0 суперкрепкий брутальный кейс из профессионального авиационного алюминия. Это тот же материал, из которого делают самолёты. Такой футляр выдерживает вес до 100 килограммов. А это значит, что если вдруг на него кто-то наступит или сядет (а когда в доме «карантинные» дети возможно всё, что угодно), этот кейс все равно сохранит своё первозданное состояние.





А вот кейс наушников CGPods Lite вполне можно использовать для снятия накопившегося стресса. Его приятно просто покрутить в руках, пощёлкать крышкой с магнитным замком. По ощущениям и звуку — это что-то сродни щёлканью пузырьков на упаковочной пленке. Эдакий кейс-антистресс для того, чтобы немного успокоить свои нервишки.

Спящий ребенок в маленькой квартире автоматически всех и всё переводит на беззвучный режим. А беспроводные наушники — это, порой, единственная возможность наконец-то маме с папой немного расслабиться и вместе посмотреть сериальчик.

С проводными наушниками совместный просмотр вряд ли будет комфортным — длина провода не позволит. Придётся сидеть рядышком, боясь лишний раз пошевелиться и неловким движением выдернуть наушник из уха второй половинки. В беспроводных «ушах» CGPods можно сидеть, лежать и двигаться, как угодно.

В общем, чтобы не сойти с ума и не убегать на улицу, рискуя здоровьем, самоизолироваться лучше с наушниками CGPods.

И совершенно неважно, есть у вас дети или нет — хорошая музыка в хороших наушниках неизбежно поднимает настроение и помогает верить в светлое будущее. Или достойно принимать настоящее.

И напоминаю, что у CGPods есть официальная гарантия сроком на 1 год. И влагостойкость — в них можно даже принимать душ.

А цена наушников всего 3’500 рублей. При этом CGPods ничуть не уступают культовым Apple AirPods, которые в 4 раза дороже. А по некоторым параметрам, вроде влагостойкости и эргономичности, даже превосходят «яблочки».

Со скидкой 200 рублей по промо-коду MIRO наушники CGPods можно заказать здесь.