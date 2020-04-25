 

Разовые пропуска на прогулки: в СПЧ предложили смягчить режим самоизоляции

25.04.2020, 12:10, Разное

Заместитель председателя Совета по правам человека Ирина Киркора выступила с инициативой смягчить режим самоизоляции для пенсионеров и дачников. Она предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные разрешения для поездок на участок, сообщает РИА Новости.

По словам Ирины Киркоры, властям необходимо обеспечить безопасные условия для граждан и не допустить неконтролируемые перемещения. Для россиян с автомобилями могут разработать специальные пропуска. Для общественного транспорта должна быть усилена система контроля за соблюдением санитарных требований.

Разовые пропуска на прогулки коснутся пожилых граждан, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Власти должны проследить за тем, чтобы пенсионеры получали пропуски в разное время – это поможет распределить потоки гуляющих и избежать толп.



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