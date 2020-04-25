В Google объяснили, какие Android-устройства смогут получить функцию записи телефонных звонков

25.04.2020, 12:09, Разное

Американская транснациональная компания Google не так давно начала распространять новую функцию записи телефонных звонков для устройств, работающих на базе ОС Android. Пока она доступна далеко не для всех пользователей, поэтому разработчики объяснили, какие смартфоны могут получить данное обновление.

На текущий момент информация о том, когда функция записи звонков начнёт распространяться массово, по-прежнему отсутствует. Нет также составленного списка моделей смартфонов и стран, где обновление доступно. Однако на странице поддержки специалисты Google объяснили, что функцией могут воспользоваться владельцы устройств, работающих как минимум на базе ОС Android 9 Pie, либо же версий, вышедших ещё позже. Кроме того, нужно иметь «совместимый» гаджет, установленное приложение Google Phone и проживать в регионе, где на данный момент функция записи звонков поддерживается.

Таким образом, пока инновация предоставляется выборочно – для отдельных стран и моделей Android-устройств. Пояснений относительно того, когда стоит ожидать глобального распространения функции, компания не озвучивает.