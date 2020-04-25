Главврач больницы в Москве объяснил необходимость информирования персонала о COVID

25.04.2020, 12:08, Новости дня

Главврач московской больницы имени Буянова Александр Саликов заявил, что в медучреждении проводят разъяснительные беседы с персоналом, чтобы было понимание опасности коронавируса.

Саликов указал, что «своему персоналу мы все разъясняем, чтобы у людей было понимание, что это за инфекция и как ее предупредить», передает РИА «Новости».

«Конечно, все переживают за себя, за близких, но у нас в коллективе так принято, что у всех у нас и радости одни, и несчастья», – добавил он.

По его словам, такая работа важна еще и потому, что пациенты и врачи по-разному психоэмоционально настроены.

Саликов подчеркнул, что ситуация с пандемией стала сложной не только для больниц, но в целом и для всего мира – «и в социально-экономическом плане, и в психоэмоциональном».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.