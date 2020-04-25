В Киеве зафиксировали 37 новых случаев коронавируса
25.04.2020, 11:54, Новости дня
За последние сутки количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание COVID-19, увеличилось на 37 человек. Четверо из них – медики. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Он добавил, что один случай за минувшие сутки – летальный.
Всего в столице уже 1159 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Среди них 22 женщины в возрасте от 26 до 79 лет, 11 мужчин от 18 до 82 лет, четверо подростков возрастом до 17 лет, отметил Кличко.
“Трех пациентов госпитализировали в столичные больницы. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Поправилось за сутки семь киевлян. Всего за это время излечилось 60 человек”, – сообщил киевский мэр.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на утро 25 апреля в Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.
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