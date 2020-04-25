Суд отказал ГБР в аресте и отстранении от должности замглавы МИД – источник

25.04.2020, 11:54, Новости дня

Печерский районный суд Киева на заседании 21 апреля отклонил ходатайства следователя Государственного бюро расследований об избрании для замминистра иностранных дел и экс-главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Егора Божка меры пресечения в виде домашнего ареста и отстранении его от должности. Копии соответствующих определений суда издание “ГОРДОН” получило от собственных источников.

Как рассказал собеседник издания, Божко 10 апреля сообщили о подозрении в рамках производства, которое касается назначения Сергея Семочко в 2018 году на должность первого заместителя главы СВР.

По мнению ГБР, это назначение было незаконным. Однако, подчеркивают защитники Божко, кадровое решение было принято тогдашним президентом Украины Петром Порошенко без представления главы СВР. Согласно ст. 106 Конституции Украины, указы президента являются обязательными к исполнению на территории государства, подчеркивают адвокаты.

Семочко, который после публикации расследования журналистов Bihus.info был уволен, подал иск с требованием отменить указ Порошенко о своей отставке, сейчас иск рассматривается в кассационной инстанции Верховным Судом, сообщил собеседник. Он подчеркнул, что указ Порошенко о назначении Семочко никто не отменял.

Основанием для открытия производства против Божка, утверждает источник, стало письмо нынешнего главы СВР Валерия Евдокимова в Госбюро расследований. В этом документе Евдокимов якобы ссылается на внутренние распорядительные акты своего предшественника о допуске Семочко к гостайне и начислении ему около 1,5 млн грн заработной платы.

При этом в письме уточняется, что около 1 млн грн из этой суммы остались на депозитном счете СВР, а доступ Семочко к гостайне предоставили после отставки Божка, рассказал собеседник.

“Уголовное преследование Божка инспирировано нынешним руководителем СВР по мотивам личной неприязни. Не исключено, что Евдокимов решил отомстить Божку за то, что в начале 2019 года президент Порошенко оставил без рассмотрения поданный ему на подпись проект указа о назначении Евдокимова заместителем главы СВР, несмотря на пройденные им собеседования”, – сообщил источник.

Фото: gordonua.com

Фото: gordonua.com

По словам защиты дипломата, он намерен обратиться в суд с иском к Евдокимову о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также в правоохранительные органы – “за клевету и преднамеренное введение в заблуждение следствия”.

Божок возглавил Службу внешней разведки в сентябре 2017 года. 13 марта 2019-го Порошенко подписал указ о его отставке. В тот же день Кабмин назначил Божка заместителем министра иностранных дел.

Семочко занимал пост замглавы СВР с июля 2018 года по апрель 2019-го.

Осенью 2018 года в эфир вышло в эфир расследование телепроекта Bihus.info, в котором говорилось, что восемь членов семьи Семочко имеют российские паспорта, а сам он в годы руководства экономической контрразведкой Службы безопасности проявлял интерес к теневым доходам фармацевтических компаний. После этого Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало производство по подозрению Семочко в незаконном обогащении, а СБУ – по подозрению его в госизмене.

9 ноября 2018 года Семочко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации к автору расследования Лесе Ивановой, ведущему программы “Наші гроші” Денису Бигусу, а также “24 каналу”, который транслировал программу.

В Едином реестре судебных решений 10 декабря 2018 года было опубликовано определение с информацией, что в департаменте контрразведки СБУ подтвердили наличие российского гражданства у гражданской супруги Семочко.

26 марта 2019 года источник в правоохранительных органах сообщил “Українським новинам”, что НАБУ закрыло уголовное производство по поводу возможного незаконного обогащения Семочко в связи с декриминализацией соответствующей статьи в Уголовном кодексе.