В числе выявленных за сутки заболевших COVID-19 в Украине 42 ребенка и 116 медработников
25.04.2020, 11:54, Новости дня
За минувшие сутки в Украине провели 5825 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.
По словам министра, это новый рекорд. Из них больных пневмонией – 967 человек.
“Всего проведено 7850 тестов больным пневмонией после изменения алгоритма тестирования”, – отметил Степанов.
Он рассказал, что в числе выявленных за сутки заболевших 42 ребенка и 116 медработников.
За сутки было госпитализировано 138 человек, восемь человек умерли.
“При этом очень хорошая новость – 181 пациент выздоровел, в том числе 19 детей. Это наш рекорд”, – сказал чиновник.
Он добавил, что наибольшее число вновь выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области и городе Киеве.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на утро 25 апреля в Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.
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