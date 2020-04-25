В числе выявленных за сутки заболевших COVID-19 в Украине 42 ребенка и 116 медработников

25.04.2020, 11:54, Новости дня

За минувшие сутки в Украине провели 5825 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По словам министра, это новый рекорд. Из них больных пневмонией – 967 человек.

“Всего проведено 7850 тестов больным пневмонией после изменения алгоритма тестирования”, – отметил Степанов.

Он рассказал, что в числе выявленных за сутки заболевших 42 ребенка и 116 медработников.

За сутки было госпитализировано 138 человек, восемь человек умерли.

“При этом очень хорошая новость – 181 пациент выздоровел, в том числе 19 детей. Это наш рекорд”, – сказал чиновник.

Он добавил, что наибольшее число вновь выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области и городе Киеве.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 25 апреля в Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.