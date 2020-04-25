 

Утверждена дополнительная отсрочка по страховым взносам для МСП

25.04.2020, 11:54, Новости дня

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды для малых и средних предприятий. Как сказано в документе, размещенном на сайте правительства РФ, правом на отсрочку по выплатам на 4–6 месяцев смогут воспользоваться предприятия из отраслей, пострадавших из-за ситуации с распространением COVID-19.

Предприятиям, зарегистрированные в реестре субъектов МСП, позволят выплачивать налоги и сборы в течение года равными долями.

В документе отмечается, что в сложном положении оказался бизнес в сфере общественного питания, дополнительное образование, выставок, бытовых услуг, гостиниц и туризма.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Российским вузам рекомендовали отменить плату за общежития

16.04 / В Мичигане прошла акция протеста против запрета на выход из дома

19.04 / Минпромторг не заметил существенных изменений цен на продукты

31.03 / Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 800 тыс. – Университет Хопкинса

08.04 / С Уханя, откуда началось распространение коронавируса, сняли блокировку. Она продолжалась 11 недель

17.04 / ООН спрогнозировала рецессию в Африке, Латинской Америке и арабских странах

30.03 / Автономия российских вузов будет расширена

18.04 / Число вирус-положительных жителей Подмосковья достигло 3954

27.03 / В мире: Китай ответит за коронавирус в американском суде

10.04 / Лето вряд ли остановит распространение коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска