Утверждена дополнительная отсрочка по страховым взносам для МСП

25.04.2020, 11:54, Новости дня

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды для малых и средних предприятий. Как сказано в документе, размещенном на сайте правительства РФ, правом на отсрочку по выплатам на 4–6 месяцев смогут воспользоваться предприятия из отраслей, пострадавших из-за ситуации с распространением COVID-19.

Предприятиям, зарегистрированные в реестре субъектов МСП, позволят выплачивать налоги и сборы в течение года равными долями.

В документе отмечается, что в сложном положении оказался бизнес в сфере общественного питания, дополнительное образование, выставок, бытовых услуг, гостиниц и туризма.