Первой жертвой коронавируса в Сочи стал депутат

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25.04.2020, 11:54, Новости дня

Первым сочинцем, скончавшимся от коронавируса, стал депутат Городского собрания, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский. На своей странице в "Инстаграм" он уточнил, что речь о Константине Гергишане, которого госпитализировали еще в начале апреля.

Гергишан последние дни был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находился в коме. Однако несмотря на усилия врачей, скончался. Ему было 63 года. Известно, что Гергишан – военный в отставке, депутат Городского собрания последних двух созывов, руководил центром туризма и отдыха Минобороны. В последнее время занимался подготовкой к празднованию 75-летия Победы. Совместно с мэрией Сочи Гергишан разработал проект экскурсии "Сочи — город-госпиталь", которая собирала каждый день больше тысячи человек.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68,622 тысячи больных этой инфекцией, выздоровели 5,568 тысячи человек, скончались 615.



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