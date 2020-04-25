 

В США врач умерла после четырех отказов в тесте на коронавирус

25.04.2020, 11:53, Разное

В США медицинской работнице четыре раза отказали в проведении теста на коронавирус, после чего она скончался от двусторонней пневмонии. Вместо помощи ей предложили соблюдать режим самоизоляции и принимать таблетки, информацию об этом предоставила телестанция WJBK.
Скончавшаяся 63-летняя Дебора Гейтвуд, проживавшая в американском городе Фармингтон-Хиллз, штат Мичиган, работала лаборантом, в ее обязанности входил сбор крови. В марте она почувствовала себя плохо, первые симптомы указывали на заражение коронавирусом, даже коллеги предположили, что у нее COVID-19, но тесты проводить не стали.

По словам дочери Деборы Гейтвуд, после ухудшения состояния ее мама трижды приезжала в больницу, где она жаловалась на кашель и жар. Но и в те разы ее не проверили на коронавирус, а отправили на самоизоляцию и выписали таблетки. Кайла отмечает, что госпитализировали медика, когда ее состояние резко ухудшилось. В клинике ей поставили диагноз двусторонняя пневмония, а через несколько дней медицинская работница скончалась.



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