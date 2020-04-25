Мнение: Пропускное

25.04.2020, 11:40, Разное

Совет по правам человека при президенте РФ предложил выдавать пропуска для пенсионеров и для посещения дачных участков. Проще говоря, СПЧ согласен с ликвидацией самого понятия прав и свобод, и теперь лишь имитирует свою деятельность разного рода инициативами.

В целом и так известно, что СПЧ в России – это сугубо декоративная и карнавальная структура. Гитлер, к примеру, вполне мог создать при себе что-нибудь такое же, но ни концлагерей, ни гестапо, ни Бабьего Яра с Хатынью это не отменило бы. Российский фашизм тоже, в общем-то, не сильно обеспокоен существованием этой странной конторы. Но по крайней мере она могла бы попискивать что-то про нарушения и недопустимость. Впрямую поддерживать полное попрание прав и свобод – это как-то совсем по-лакейски.

Кстати, члены СПЧ, видимо, так и не удосужились прочитать Всеобщую декларацию прав человека (официальный документ ООН, под которым Россия тоже вроде как подписалась). Для нашей страны это норма – член конституционной комиссии только став ее членом, прочитала конституцию. До того она и не подозревала, как это интересно. Нынешний состав СПЧ, по всей видимости, до этого этапа так еще и не дошёл. А там есть интересные моменты, между прочим. Особенно самая последняя статья номер 30:

"…Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано, как предоставление какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей Декларации…"

Ничто – это именно ничто. Даже эпидемия страшного коронавируса, если, конечно, не учитывать, что вместо нее нам предложили эпидемию массового психоза. Но и массовый психоз тоже не повод для ликвидации статьи 30, вот в чем закавыка.

Но пока члены СПЧ не ознакомились с этим документом, поэтому они всецело поддерживают российский фашизм и лишь по долгу службы униженно просят немножечко подсократить его зверства. Без фанатизма, конечно, просят. Не уходят в отставку, не выходят на митинги – кресло, понятно, дороже.