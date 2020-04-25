Власти Москвы отреагировали на доводы подавших иски против мер самоизоляции граждан

25.04.2020, 11:30, Новости дня

Представители мэрии Москвы написали ответ на иски в суд муниципального депутата Дениса Шендеровича и еще нескольких москвичей, выступающих против мер самоизоляции, в частности – против требований оформлять цифровые пропуска.

В ответе московских властей указывается, что «вопреки ошибочному мнению административных истцов, оспариваемыми положениями указов не нарушаются права граждан (…), а возлагаются на граждан особые обязанности публично-правового характера, включающие в себя ограничения их свободного перемещения», передает ТАСС.

«Соблюдение гражданами режима самоизоляции и получение цифровых пропусков являются подтверждением добросовестного осуществления гражданами своих прав и обязанностей», – указали в мэрии.

Подчеркивается, что, согласно закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», граждане не должны нарушать права других на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

Ранее депутат Совета депутатов Кунцевского района Денис Шендерович и еще несколько москвичей подали ряд исков в Мосгорсуд против мер самоизоляции, которые были введены для борьбы с коронавирусом.

Истцы оспаривают указы от 11 апреля, которыми введены ограничения на передвижения и требования ввести цифровые пропуска. Они полагают, что ограничения на передвижение граждан могут быть введены только при объявлении карантина и соответствующем предписании главного санитарного врача. Заседания Мосгорсуда по данным искам запланированы на 28 апреля.

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