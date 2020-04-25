Во Флориде умер сыгравший в фильме «Запретная зона» актёр Дмитрий Дьяченко

25.04.2020, 11:30, Разное

Сегодня, 25 апреля, стало известно о смерти американского киноактёра и музыканта с украинскими «корнями» Дмитрия Дьяченко. Тело 52-летнего артиста, запомнившегося многим зрителям по роли в фильме «Запретная зона», было обнаружено в его собственном доме во Флориде.

На данный момент причина и обстоятельства смерти Дмитрия Дьяченко остаются неизвестными. По словам брата знаменитости, какие-либо серьёзные заболевания у него отсутствовали, поэтому в дальнейшем специалистам предстоит точно установить, что именно привело к кончине. За несколько дней до смерти проживавший во Флориде Дьяченко перестал выходить на связь с родственниками, что в итоге стало поводом для обращения в полицию. Брат актёра рассказал о проблеме, после чего стражи охраны правопорядка отправились домой к Дьяченко и обнаружили его труп. Предварительной датой смерти называют вечер 20 апреля или утро следующего дня.

За более чем два десятка лет на экране Дмитрий Дьяченко сыграл в нескольких десятках кинолент и сериалов. Среди наиболее заметных работ в «копилке» американского актёра такие, как: «Запретная зона», «Солдат Джейн», «C.S.I.: Место преступления Майами» и многие другие.