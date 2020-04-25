Мнение: Топ-6 свиней в современной культуре

25.04.2020, 11:18, Разное

Великие персонажи детских книг и мультфильмов.



Скриншот из американской подборки. А у нас кто?

Оказывается, что в процентном отношении свиньи, хрюшки и поросята занимают огромное место в современной культуре. Они — среди самых обаятельных персонажей детских произведений.

И в этом парадокс, ведь в устной речи мы словом "свинья" только и обзываемся, сравниваем с ними нерях, грязнуль и обжор. На практике (вернее, на экране и в книжках) мы свинок любим и им умиляемся… Почему? Давайте взглянем на топ самых любимых свиней и попробуем проанализировать наши чувства.

Хрюша

Появился на свет в 1971 году. Родина — Советский Союз.

Место обитания — телепередача «Спокойной ночи, малыши!».

Хрюша велик тем, что он появился на советских экранах, когда на них ничего для детей практически и не было. Несколько поколений советских ребят спешили к экранам, чтобы вкусить редкой радости искренних детских передач. Очень круто, что передача сохранилась до наших дней (хоть и переехала с главных кнопок); не знаю, правда, какого уровня современные выпуски, но это и не важно. Все равно «Спокойной ночи, малыши!» вошли в историю, записались на подкорку, вызывают воспоминание о радостном. Отличие же именно Хрюши от его коллег по передаче в том, что он, принадлежа к семейству свиней, получил от своих создателей черты маргинальности, авантюрности, хулиганства.

Любопытно, что похожие персонажи появились на английском телевидении в 1957 году. Это была пара по имени Pinky and Perky (см. англ. википедию).



Пятачок

Появился на свет в 1969 году. Родина — Советский Союз (экспатриант из Великобритании).

Место обитания — цикл «Винни-Пух» производства студии «Союзмультфильм».

Не, ну понятно, что официальной датой рождения Пятачка надо считать 1926 год, когда Александр Милн напечатал свою книгу. Но ведь все же мы согласимся, что иллюстрации в той книге — это не то, и другие экранизации ее, скажем, та же диснеевская — это совсем не то. Настоящий Пятачок — это именно тот, который снят Хитруком и озвучен Ией Саввиной. За что мы его любим? Пожалуй, за цельный характер, который скрыт под внешней хрупкостью, и стоическое хладнокровие, с которым он продолжает общаться с друзьями — невероятными эгоистами, манипуляторами и потребителями. Создатели персонажа помнили о том, что маленькие поросята — это воплощенная нежность, но при этом не стали делать его слабаком.

Фунтик

Появился на свет в 1986 году. Родина — Советский Союз.

Место обитания — цикл «Приключения поросенка Фунтика» производства студии «Экран».

Маленький и хрупкий поросенок Фунтик и его история побега из дома находила отклик в душе детей, ведь многие из них иногда злятся на родителей (например, за то, что те заставляют их выполнять непосильную домашнюю работу, скажем, по мытью посуды). Материнская фигура телесно уютной и мягкой госпожи Белладонны (заметьте, как и в случае с Фрекен Бок) тут оказывалась карикатурной и показанной резко негативно. Дядюшка Фокус Мокус с бархатным голосом Джигарханяна, таким образом, становился идеальным воплощением вечно отсутствующей в реальных семьях отцовской фигуры. Он дает Фунтику (бедному вундеркинду) полное приятие, защиту и покровительство. Психологически от такого сюжета телезрителям-детям из неполных семей, возможно, была и польза. Впрочем, вот мне лично (как нетрудно догадаться по этому абзацу), Фунтик не особо нравился.

Мисс Пигги

Появилась на свет в 1974 году. Родина — Великобритания.

Место обитания — вселенная «Маппет Шоу».

Перекочуем в закордонье. Самая обаятельная и привлекательная среди представителей свиного поголовья в мировой культуре. И, пожалуй, единственная взрослая представительница женского пола среди них. Наверно, потому что надо обладать невероятным талантом и тактом (как у создателей маппетов), чтобы придумать женщину-свинью и сделать это не глупо и не вульгарно. Вот так на свет появилась милая и пухловатая, кокетливая и нарядная, всеми любимая Мисс Пигги. Наверно, в этом персонаже можно найти что осудить с точки зрения современных gender studies, но наверно все-таки не надо, а?

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Эти уже не из нашего детства, а из детства наших детей, но возьмем для коллекции:

Свинка Пеппа

Появилась на свет в 2004 году. Родина — Великобритания.

Место обитания — сериал «Свинка Пеппа».

Еще один персонаж женского пола, правда, в отличие от Мисс Пигги — она явно еще совсем ребенок, девочка, поэтому это не особо важно, лишь только чтобы подчеркнуть непосредственность главной героини: эта черта характера традиционно все-таки лучше смотрится не на мальчиках. Тут графика совсем упрощена, и поэтому возникает мысль: возможно, свиньи так успешны в мультипликации, потому что розовый цвет их кожи совпадает с человеческим, и поэтому детям легче с ними самоидентифицироваться?

Поросенок Петр

Появился на свет в 2002 году. Родина — Российская Федерация.

Место обитания — сначала книги Людмилы Петрушевской, потом весь рунет.

Несмотря на то, что интернет наполнен мемами про красный трактор данного поросенка и его намерения эмигрировать, сами-то детские книги Петрушевской (бумажные такие, помните?) все равно хорошие. Но увы, теперь оно навеки прилипло к данному персонажу, доколе Скайнет не уничтожет всю эту цифровую инфраструктуру. Ждать недолго.

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А еще же ведь есть мудрая сказка о качестве стройматериалов «Три поросенка», Порки Пиг из мультиков Merrie Melodies от Уорнер Бразерс, Нюша из «Малышариков», поросенок Бэйб из оскароносного фильма, Пенелопа в исполнении Кристины Риччи… В конце-концов, харизматичные герои оруэловского «Скотного двора»! Список свиней в мировой культуре огромен, и их значение для нас реально недооценено! Ждем серьезных научных исследований.