 

Мнение: Перспективная САУ

25.04.2020, 11:15, Разное

Колесная САУ боевиков ИГИЛ из вилаята Западная Африка.

Источник: Colonel Cassad



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