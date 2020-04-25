Российским покупателям смартфонов серии Honor 9 в подарок приготовили фитнес-браслеты

25.04.2020, 11:09, Разное

Суббренд китайского технологического гиганта Huawei готовится 29 апреля запланировано презентовать новую серию смартфонов Honor 9. По данным сетевых источников, российским покупателям новинки производитель приготовил подарки – два варианта собственных фитнес-браслетов.

На рынке РФ поклонникам китайского бренда будут доступны входящие в новую серию модели Honor 9C, 9S и 9A. В качестве подарка при приобретении первого гаджета покупатели смогут получить фитнес-браслет Honor Band 5, стоимость которого сейчас варьируется в районе 2,5 тыс. рублей, а к остальным приложат Honor Band 4 Running (1,5 тыс. руб.). Известно, что новая серия поставляется без привычных приложений и сервисов от Google и их заменят фирменными продуктами от компании Huawei.

Относительно технических характеристик готовящихся к дебюту смартфонов известно пока не очень много. Так, Honor 9C получит 6,39-дюймовый дисплей, ёмкую аккумуляторную батарею на 4000 мАч, тройной модуль основной камеры с главным 48-мегапиксельным датчиком. В модели 9A присутствует батарея на 5000 мАч, 3 Гб ОЗУ и 64 – ПЗУ, тройная широкоугольная камера. Honor 9S разработчики обещают оснастить мощным 8-ядерным процессором, 32 Гб ПЗУ, слотами для microSD и двух SIM-карт.