Пожилая супруга Гогена Солнцева работает курьером, чтобы прокормить семью

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25.04.2020, 11:09, Разное

Пожилая супруга Гогена Солнцева Екатерина Терешкович решила поработать курьером по доставке еды, поскольку ее муж лишился заработков из-за пандемии коронавируса. Все концерты шоумена были отменены, поэтому сейчас семейная пара испытывает недостаток денег.
Екатерина Терешкович получает пенсию в размере 15 тысяч рублей, но ее не хватает, жалуется Гоген Солнцев. Он благодарен супруге за то, что она решила поддержать их семью, устроившись курьером по доставке еды. По словам шоумена, ей нравится работать в этой должности, ведь она может ощущать себя молодой.

На собеседовании Екатерина Терешкович заявила кадровому специалисту, что ей всего лишь 35 лет. Все заработанные деньги тратятся на еду, оплату коммунальных платежей и прочие расходы, отметил Гоген Солнцев. Семейная пара уже создала запас лапши быстрого приготовления, поэтому некоторое время в еде они нуждаться не будут. Во время доставки супруга шоумена соблюдает технику безопасности: она ходит в маске и перчатках, дома все это дезинфицируется в целях предотвращения заражения коронавирусом.



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