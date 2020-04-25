Регина Тодоренко извинилась за свои острые высказывания в адрес жертв домашнего насилия

25.04.2020, 11:05, Разное

Интервью Регины Тодоренко с двумя российскими изданиями, которые ожидаемо должны были получиться довольно безобидными, привели к волне негодований как среди читателей этих порталов, так и среди подписчиков самой Регины. Сначала телеведущая “Орла и Решки” и “Пятницы с Региной” вместе с мужем Владом Топаловым приняла участие в прямом эфире Peopletalk, где в числе прочего была затронута тема громких звездных разводов и красивых картинок в соцсетях, которые им предшествовали. Первым высказался Влад:

Нужно же быть законченным идиотом, чтобы думать, что если есть красивая картинка, значит в жизни все красиво. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать – у всех все одинаково. Мы тоже ругаемся, и те пары, про которые мы говорим, это нормально. “Ах, он оказывается был груб с ней?” В смысле? Ну он мужик, конечно, он может быть грубым, это его природа. И женщина могла быть грубой, это естественно.

Затем продолжила Регина:

…Мы показываем хорошие и красивые фотографии, потому что делимся счастьем в моменте. Но мы не полные идиоты, которые показывают, как муж умирает в сухом льду. Нужно быть настолько психологически больным человеком, чтобы взять камеру и сказать: “Боже, мой муж меня бьет!” Ты че? У тебя есть мозги вообще? Наверное, наступает какой-то критический момент, чтобы вот такое сказать. А почему он тебя бьет? Ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, что он тебя ударил?

Масла в огонь долил и Влад, начавший размышлять об известных звездных разводах – Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова, Риты Дакоты и Влада Соколовского, Юлии Барановской и Андрея Аршавина.

Я же как мужчина понимаю, почему мужчина хочет другую женщину… потому что он не хочет свою женщину. А почему он ее не хочет? Может быть, вопрос не только к мужчине, но и к женщине тоже? Всегда виноваты оба. Я не защищаю мужчин, просто все индивидуально. <…> Ну Влад (Соколовский – прим. ред.) изменял, да, но миллионы мужчин изменяют, не в этом проблема. И женщины это понимают, на самом деле, что мужчины изменяют, и закрывают на это глаза. Если ты не хочешь, чтобы тебе изменяли, значит, извини меня, надо как-то крутить ж…., чтобы тебе не изменили. И то же самое про меня: если я хочу, чтобы Регина не изменяла мне, это моя задача, а если она мне изменила, это моя вина, не ее, значит я ей не интересен стал.

Через некоторое время после этого интервью Регина стала гостьей эфира журнала Glamour, и в разговоре с главным редактором Иляной Эрднеевой была снова затронута тема домашнего насилия.

Первым пунктом в психологических исследованиях стоит то, что женщине нравится быть жертвой. Женщине, которую насиловали, нравится быть жертвой. Она хочет быть спасительницей: мужчина ее избил, когда был пьяным, а на утро она ему и рассол принесет, и супчик. А кто-нибудь когда-нибудь вообще задумывался о том, как часто женщины избивают мужчин? А ведь каждая вторая из нас хоть раз давала пощечину своему партнеру. Это тоже нужно брать в расчет. Оставаясь с таким мужчиной, вы его только дополнительно провоцируете. Женщина должна все видом показывать, что она не будет жертвой. Тогда ей удастся избежать насилия, – сказала Регина.

Судя по комментариям на странице телеведущей, мало кто ее понял и мало кто спешит разделять ее мнение. Напротив, на Регину посыпались тысячи гневных комментариях.

Дорогая Регина. 70% женщин, подвергающимся насилию, или некоторым из них не нравится быть жертвами. Я считаю, что женщина, человек с такой аудиторией, просто не имеет права говорить такие вещи. Это отвратительно. И да, я посмотрела и этот и другой эфир. Там можно все на цитаты разбирать. Это просто жесть. Это не из той серии, когда сказала и сама не поняла, что ляпнула. Это систематически публично высказываемое мнение, – написала жена рэпера L’One.

Сегодня, 24 апреля, у моего папы день рождения. Я всегда помню это, хотя он забыл про мой день рождения уже очень давно. Никто не знает о моей истории, кроме близких людей, наверное, поэтому, многим тяжело подумать, сколько на самом деле женщин подвергаются домашнему насилию.

Я очень помню 1 мая, потому что, когда мне было 6 (или плюс-минус), мой папа избил мою маму, на моих глазах, но не потому что она была жертвой в душе, а потому что моей маме в гостях салат на тарелку положил чей-то там муж.

Мы жили в Чехословакии, тогда это был военный городок, у моей мамы не было родственников рядом, друзей или защитников, была только я. Моей маме было 26 лет, я с трудом представляю, чтобы сейчас любая из инстателок в 26 с ребенком на руках свалила в другую страну, не имея в кармане ни копейки. А моя мама свалила, за что я ей очень благодарна. Так вот, моя мама не была жертвой, она не была спасительницей, она была молодой, не имеющей опыта женщиной, с маленьким ребенком, – написала звездный стилист Алиса Боха, и ее поддержали Анна Седокова и Анна Хилькевич в комментариях.

Несколько часов назад Регина опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, в котором извинилась за свои слова.

Я ПРОТИВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ! Простите за некорректные формулировки! Благодарю каждого и ценю ваше мнение.

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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)24 Апр 2020 в 2:52 PDT