Составлен рейтинг наиболее безопасных седанов 2020 года

25.04.2020, 10:53, Разное

Основываясь на рейтинге столкновений NHTSA автоэксперты составили собственный список, в который вошли наиболее безопасные седаны 2020 года. Среди более полутора десятков моделей от разных мировых производителем несомненным лидером оказался представитель японского автопрома Subaru Impreza.

Возглавивший рейтинг седан оснащается всеми необходимыми системами безопасности и помощи водителю. Разработчики предусмотрели как снижающую риск столкновения возможность экстренного торможения, так и ряд других не менее эффективных решений. На второй и третьей позициях списка эксперты разместили ещё двух «японцев» – седаны Mazda 3 и Honda Civic. У последнего авто среди прочих преимуществ относительно обеспечения безопасности отмечают почти полное отсутствие «слепых» зон.

В первую пятёрку рейтинга включены модели того же японского автопрома, традиционно отличающегося высоким качеством сборки и уровня безопасности, – Toyota Corolla и Honda Insight. Среди остальных безопасных седанов 2020 года преобладают выпущенные в Японии, но есть и другие известные бренды. Кроме названных выше в список вошли: Genesis G80, Tesla Model 3, Volvo S60, Lexus ES, Audi A6, Subaru Legacy, две модели от Nissan – Maxima и Altima, Honda Accord и Toyota Camry.