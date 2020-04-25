 

Фриске жестко высказалась о перемирии с Шепелевым: Никогда такого не будет

25.04.2020, 10:51, Разное

В “Инстаграм” появились трогательные стихи, посвященные сестре Жанны. Их опубликовали на странице ее сына Платона. Мальчик якобы признавался в любви тете, Наталье Фриске, в день ее рождения.

Некоторые фанаты предположили, что сообщение за мальчика опубликовал его отец Дмитрий Шепелев. Многие высказывали мнение, что таким образом он хочет наладить отношения с семьей умершей жены.

Чтобы проверить эту теорию, журналисты обратились к Наталье Фриске. “Вы что, прикалываетесь?” – резко ответила на вопрос она. По ее словам, Шепелев ей вряд ли даже доброе слово напишет, не говоря уже о таком трогательном поздравлении.

“Да никогда такого не будет!” – однозначно заявила она.

В беседе с корреспондентом петербургского отделения “Комсомольской правды” Наталья Фриске уточнила, что страницу мальчика в “Инстаграм” ведет фан-клуб ее сестры Жанны. Она подчеркнула, что контактов с Шепелевым не имеет и о налаживании отношений речи не идет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 28 Янв 2019 в 12:01 PST

Напомним, что семья Фриске и Дмитрий Шепелев начали враждовать уже давно. Отношения испортились сразу после смерти Жанны. Одним из основных поводов для ссоры стали миллионы, собранные на лечение певицы, которые волшебным образом испарились.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Личное: Как отымели Собчак

24.04 / Дочь Анастасии Заворотнюк Анна порассуждала об изменении жизни после пандемии

20.04 / Мнение: Почему после СССР остались гитлеровские недобитки

08.04 / Алексей Кудрин: «Пандемия COVID-19 приблизила Россию к цифровому будущему»

19.04 / Смартфоны OnePlus 7 и 7 Pro получат операционную систему OxygenOS Open Beta 12

12.04 / Эксперты сравнили характеристики топового китайского процессора KaiXian KX-U6780A с CPU Intel и AMD

08.04 / Мнение: Стартовые позиции

08.04 / Пустят ли премьер-министра Мишустина в Чечню?

12.04 / «Останетесь в живых и дойдете — получите по золотой звездочке»

02.04 / «Ночью Паше стало плохо»: 13-летний сын Аллы Довлатовой срочно доставлен в больницу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска