Фриске жестко высказалась о перемирии с Шепелевым: Никогда такого не будет
25.04.2020, 10:51, Разное
В “Инстаграм” появились трогательные стихи, посвященные сестре Жанны. Их опубликовали на странице ее сына Платона. Мальчик якобы признавался в любви тете, Наталье Фриске, в день ее рождения.
Некоторые фанаты предположили, что сообщение за мальчика опубликовал его отец Дмитрий Шепелев. Многие высказывали мнение, что таким образом он хочет наладить отношения с семьей умершей жены.
Чтобы проверить эту теорию, журналисты обратились к Наталье Фриске. “Вы что, прикалываетесь?” – резко ответила на вопрос она. По ее словам, Шепелев ей вряд ли даже доброе слово напишет, не говоря уже о таком трогательном поздравлении.
“Да никогда такого не будет!” – однозначно заявила она.
В беседе с корреспондентом петербургского отделения “Комсомольской правды” Наталья Фриске уточнила, что страницу мальчика в “Инстаграм” ведет фан-клуб ее сестры Жанны. Она подчеркнула, что контактов с Шепелевым не имеет и о налаживании отношений речи не идет.
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Напомним, что семья Фриске и Дмитрий Шепелев начали враждовать уже давно. Отношения испортились сразу после смерти Жанны. Одним из основных поводов для ссоры стали миллионы, собранные на лечение певицы, которые волшебным образом испарились.
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