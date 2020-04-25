 

Названа средняя зарплата в Москве

25.04.2020, 10:48, Новости дня

Средняя зарплата в Москве на начало 2020 года составляла 88,9 тыс. рублей, следует из данных Мосгорстата.

По данным ведомства, это на 12,1% больше, чем показатель за аналогичный период минувшего года.

По мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, рост произошел за счет индексации зарплат бюджетников, передает RT.

Кроме того, важную роль сыграли крупные компании, повысившие зарплаты топ-менеджеров.

«Изменения заработной платы для категории топ-менеджеров всегда идут более высокими темпами, чем средней заработной платы для других категорий работников», – объяснил эксперт.

Ранее россиянам дали совет на случай урезания зарплаты в период коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Лесные пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне продолжаются, к тушению привлечены более 3 тыс. человек

11.04 / СК начал проверку больницы в Уфе, где 170 человек заразились коронавирусом

31.03 / Коронавирус в России: последние данные от оперативного штаба

18.04 / Число жертв коронавируса в Москве достигло 176

16.04 / В тюменском военном училище обнаружили очаг коронавируса

29.03 / Жителей Грузии предупредили об угрозе неуправляемой эпидемии COVID-19

02.04 / СК проверит фигуранта дела Голунова из-за нарушений по другому делу

30.03 / В Узбекистане из-за коронавируса с 30 марта запретили пользоваться личным автотранспортом

04.04 / Зеленский: Мы пожинаем плоды издевательства над украинской медициной. Видео

03.04 / США решили не просить свои нефтяные компании о снижении добычи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска