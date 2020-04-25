Guardian – Чехия первой из стран Евросоюза открыла границы после карантина

25.04.2020, 10:42, Новости дня

Чехия стала первой европейской страной, которая решила снять запрет на выезд за границу на фоне ослабления эпидемии коронавируса, пишет The Guardian. При возвращении жителям придётся предоставить отрицательный тест на новый вирус или провести две недели на принудительном карантине.



Reuters

Власти Чехии открыли границы для заграничных путешествий: согласно официальной статистике, количество новых заболевших COVID-19 в стране идёт на убыль, пишет The Guardian. Такое решение стало неожиданной сменой курса для страны, которая одной из первых в Европе закрыла свои границы 16 марта.

Как рассказывает издание, в четверг на пресс-конференции министр здравоохранения страны Адам Войтех объявил об изменениях и предупредил, что путешественникам по возвращении придётся доказать, что они не заражены: либо предоставить отрицательный тест на коронавирус, либо провести две недели в принудительном карантине. Войтех подчеркнул, что те, кто по работе совершают ежедневные поездки в соседние страны и обратно, также получат такую возможность, если каждые две недели будут предоставлять отрицательный тест.

Кроме того, будут сняты ограничения на передвижения внутри страны, а гражданам разрешат собираться в группы до 10 человек (вместо двух). Однако, согласно заявлению замглавы Минздрава, населению придётся по крайней мере до конца июня носить маски, которые власти считают главным препятствием для распространения вируса.

В статье отмечается, что правительство испытывало возрастающее давление со стороны общественности, которая требовала ослабить чрезвычайные меры. Однако заявление министра здравоохранения раскритиковали за путаницу: в нём не содержалось информации о том, когда разрешат въезд жителям других стран для спасения туризма, который находится в отчаянном положении. «Правительство открыло границы только для граждан Чехии или для иностранцев, которые хотели бы приехать в Чешскую Республику?» — задал вопрос в Twitter Иржи Пехе, политический аналитик.

Как пишет в заключение The Guardian, за несколько часов до заявления Войтеха правительство уступило давлению торгового лобби и ускорило снятие ограничений на бизнес, которые городской суд Праги признал незаконными. Ресторанам и пабам разрешат полностью открыться 25 мая, на две недели раньше, чем было запланировано, а зоопарки заработают с понедельника — раньше на месяц.