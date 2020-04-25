Politico – Байден пообещал признать геноцид армян, если станет президентом

25.04.2020, 10:42, Новости дня

Кандидат в президенты США Джо Байден пообещал признать геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в начале XX века, пишет Politico. Между тем, как напоминает издание, Барак Обама, будучи ещё сенатором и баллотируясь на пост главы государства, также выступал с подобными обещаниями, однако в дальнейшем за всё время его правления Белый дом так и не пошёл на этот шаг.



Reuters

Кандидат в президенты США Джо Байден пообещал в случае своего избрания на пост главы государства признать геноцид армян 1915 года в Османской империи, пишет Politico.

«Если я буду избран, то обещаю поддержать резолюцию, признающую геноцид армян, и сделаю главным приоритетом универсальные права человека», — написал он в Twitter.

Как отмечает издание, нынешний глава Белого дома Дональд Трамп пока предпочитал обходить эту тему стороной. Так, 24 апреля, в День памяти жертв геноцида армян, он лишь назвал бойню 1915 года «одними из страшнейших массовых зверств XX века».

В декабре прошлого года американский сенат принял предложенную палатой представителей резолюцию, в которой события 1915 года были названы геноцидом. Администрация Трампа поспешила отстраниться от действий конгресса по этому вопросу, не поддержав официально этот шаг.

Как поясняет Politico, признание массового убийства армян в начале XX века геноцидом может нанести вред отношениям с Турцией, союзником США по НАТО и партнёром Вашингтона в нестабильном ближневосточном регионе.

Между тем, как напоминает издание, когда бывший президент США Барак Обама был ещё сенатором от штата Иллинойс, баллотировавшимся на пост главы государства, он тоже заявлял, что признает геноцид армян в случае своего избрания.

«Геноцид армян — это не предположение, не личное мнение или точка зрения, а скорее широко задокументированный факт, подкреплённый огромным количеством исторических доказательств, — говорил тогда Обама. — Факты неоспоримы».

Однако впоследствии, при его администрации, признания геноцида армян так и не произошло.