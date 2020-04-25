 

С начала года в зоне ООС обнаружили около 40 тонн испорченных продуктов

25.04.2020, 10:33, Новости дня

С началу 2020 года Группой ветеринарной медицины в районе проведения операции Объединенных сил было проведено 27 проверок по организации питания военнослужащих. Об этом АрмияInform сообщили в Управлении безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Министерства обороны Украины.

По результатам ветеринарно-санитарных экспертиз около 40 тонн пищевых продуктов признаны не соответствующими требованиям законодательства Украины в сфере безопасности пищевых продуктов и нормативно-технической документации..

“Почти все продукты питания имели исчерпанные сроки хранения и были испорчены. Кроме того их маркировка не соответствовало требованиям Закона Украины “Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов”, – отметили в управлении.

Также представители Управления безопасности пищевых продуктов проверяли и сухие пайки. По результатам исследований в этом году уже забраковали 1370 комплектов сухпайков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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