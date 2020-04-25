В Подольске Одесской области число заболевших COVID-19 превысило количество инфицированных в Одессе

25.04.2020, 10:33, Новости дня

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 в Подольске Одесской области превысило количество заболевших в Одессе. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

“По состоянию на 9.30 25 апреля крупнейшие вспышки зафиксированы в Подольске – 56 случаев (35 человек госпитализированы), среди заболевших 10 медработников. В Одессе – 52 случая (30 госпитализированы), в Беляевском районе 26 случаев (20 человек госпитализированы). Всего в Одесской области лабораторно подтверждено 183 случая заболевания коронавирусом”, – написал Куцый.

Он призвал жителей области соблюдать санитарные правила и не выходить на улицу без крайней необходимости.

“Мы должны разорвать цепь новых заражений”, – добавил глава ОГА.

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Из-за распространения COVID-19 ранее в Подольск власти планировали ввести Нацгвардию.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 25 апреля в Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.