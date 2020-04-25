“Роскомнадзор” нас не вдохновляет”. Ткаченко сообщил, что из законопроекта “О медиа” исключат многие нормы об онлайн-СМИ

25.04.2020, 10:33, Новости дня

В законопроект №2693 “О медиа”, который раскритиковали представители медиасообщества, внесут изменения и перепишут раздел о деятельности онлайн-медиа. Об этом в программе “БАЦМАН” главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман рассказал народный депутат от “Слуги народа”, один из соавторов законопроекта Александр Ткаченко.

Он отметил, что такое решение было принято после консультаций с представителями медиа и европейскими партнерами.

По словам Ткаченко, в некоторых странах сфера онлайн-медиа уже регулируется, другие только разрабатывают соответствующее законодательство.

“Мы договорились [отложить этот вопрос] в том числе с нашими европейскими коллегами, которые именно сейчас разрабатывают проекты законов по регуляции онлайн-СМИ. Они находятся на начальном этапе формирования отношения [к этому вопросу], но они хотят [онлайн-сферу] регулировать. Безусловно, это гораздо более тонкая тема, чем история с традиционными медиа, и в ряде стран она уже в определенной степени регулируется. Мы договорились пока что вынести за скобки этого закона многие аспекты, которые касались регуляции онлайн-медиа. Скорее всего, мы будем действовать в унисон с европейскими коллегами и пользоваться их наработками”, – сказал Ткаченко.

При этом нардеп отметил, что в ряде государств в подобных проектах законов есть “гораздо более радикальные предложения”, чем в разработанном в Украине, и призвал украинских журналистов не волноваться.

“В любом случае волноваться вам, особенно онлайн-медиа, пока что не о чем. Все равно будет диалог. Мы слышим. Мы услышали вас, европейских коллег и поняли, что это достаточно неизведанная сфера, где мы не хотим быть первопроходцами. “Роскомнадзор” нас в этой связи не вдохновляет в качестве примера. Главный вывод, который я хочу, чтобы вы сделали, – мы услышали! Выводы мы сделали. Скорее всего, к вопросу регуляции онлайн-медиа вернемся не сегодня и не завтра, а послезавтра”, – сказал Ткаченко.

Бацман спросила, не лучше ли тогда, если к законопроекту так много замечаний, отозвать данную редакцию и к первому чтению подготовить более сбалансированный проект. Ткаченко ответил, что “в процедурах и регламенте Верховной Рады есть много других способов, как выйти из этой ситуации”. По словам нардепа, депутаты планируют внести законопроект на рассмотрение в сессионный зал, но попросить вернуть его на повторное первое чтение.

“Что с точки зрения регламента нам это позволяет? Достаточно сильно поменять структуру. Не методом правки, а по сути переписав этот законопроект, учитывая все предложения, которые пришли от индустрии и Совета Европы. По сути сохранив основное направление и концепцию закона, мы значительно его изменим и будем заново рассматривать и на комитете, и в Верховной Раде”, – объяснил Ткаченко.

По его прогнозу, этот законопроект могут вынести на рассмотрение “не раньше конца мая – начала июня”.

“Но уже после коронавируса мы готовы будем озвучить roadmap, по которой мы собираемся двигаться с этим законом. И эта дорожная карта будет другой”, – подчеркнул нардеп.

Он сказал, что считает обновление медиазаконодательства в Украине необходимой мерой, поскольку медиасфера в значительной степени регулируется застаревшими законами, принятыми еще в 90-х годах, когда онлайн-СМИ не было. Но при этом, подчеркнул Ткаченко, он не собирается становиться врагом прессы.

“Упаси боже! Вы что?! Нет, конечно! Начинать войну с журналистами ни у кого из членов комитета и в мыслях не было (могу и за других коллег сказать)”, – заверил Ткаченко.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Законопроект №2693 “О медиа” авторства нардепов от “Слуги народа” (среди них – Александр Ткаченко) был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации.

Авторы законопроекта предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа. Законопроект также определяет санкции за нарушение требований законодательства в сфере медиа – штраф (может налагаться Нацсоветом), аннуляция лицензии / отмена регистрации (по иску Нацсовета в суд) или запрет на деятельность медиа на территории Украины (решение принимает суд).

5 февраля парламентский комитет по вопросам свободы слова рекомендовал принять законопроект “О медиа” в первом чтении.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. По мнению исполнительного директора Института массовой информации Оксаны Романюк, если законопроект “О медиа” проголосуют в нынешнем виде, произойдет “консервация олигархата в медиасфере, не будет никаких качественных изменений”.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что с принятием этого законопроекта Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получит исключительные полномочия запретить любое СМИ или блогера.

Глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская не исключает, что в случае вступления в силу закона “О медиа” в Украине выживут только олигархические СМИ.