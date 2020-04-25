В Москве выздоровели 312 больных коронавирусом

25.04.2020, 10:31, Новости дня

В субботу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявил о выздоровлении 312 больных коронавирусом. По словам вице-мэра, к текущей дате из лечебных учреждений в столице выписались 3047 человек. Анастасия Ракова попросила горожан не заниматься самолечением и обращаться за квалифицированной помощью к врачам.

Как сообщил, в свою очередь, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, за сутки к ним доставили 108 человек с новым типом инфекции. Сейчас в медицинском учреждении находятся 620 пациентов, из них коронавирусная инфекция подтверждена у 404. 119 человек подключены к системе подачи кислорода. Врачам пришлось поместить в реанимационное отделение 61 больного, из них девять человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре, по всей стране под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 168 тысяч человек. Уже проведено свыше 2,7 миллионов исследований на коронавирус.

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