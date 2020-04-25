Видео об издевательствах в ангарской колонии оказалось постановкой

25.04.2020, 10:31, Новости дня

Ролик об издевательствах над заключенными исправительной колонии в Ангарске оказался постановочным. Об этом стало известно после встреч уполномоченного по правам человека в Иркутской области Виктора Игнатенко с заключенными, устроившими бунт. Во время разговора с омбудсменом некоторые из них признались, что видео, выложенное в интернет и ставшее поводом для нового витка бурных обсуждений прав заключенных, содержащихся в исправительных учреждениях, было постановочным.

Ранее сообщалось, что в исправительной колонии № 15 в Иркутской области вспыхнул бунт заключенных. Вечером 9 апреля заключенные ШИЗО напали на сотрудника ИК, сожгли теплицу, производственные цеха, профтехучилище и школу, а также хоздвор, где содержались животные. Бунт удалось пресечь. Однако на следующий день беспорядки вспыхнули с новой силой – заключенные устроили пожар, который удалось потушить лишь 11 апреля. Позже на территории было обнаружено тело заключенного с признаками насильственной смерти. По одной из версий, его могли убить другие осужденные за возможное сотрудничество с администрацией.

Позднее стало известно о заказном характере бунта. Его зачинщики и заказчики были установлены. Ими оказались бывший боевик и грабитель-рецидивист.

Активно обсуждалось видео, появившееся в интернете и записанное одним из заключенных ИК-15. В нем говорилось об издевательствах, которые терпят содержащиеся в исправительном учреждении. Однако записавший видео позднее признался, что ролик постановочный.

Как сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека Иркутской области, заключенный О. (его имя не раскрывается в интересах следствия) рассказывал об избиениях, которым подвергался со стороны сотрудника ИК-15, и даже попытке удушения. Позднее он сознался, что ролик был записан под давлением других заключенных, которые угрожали физической расправой, и информация в нем не соответствует действительности.

Расследование инцидента продолжается. На время расследования инцидента осужденные, являющиеся активными участниками беспорядков, изолированы и вывезены в другие исправительные учреждения.