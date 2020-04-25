 

Вертолет Ми-26, разбившийся при посадке на Ямале, сняли на видео

25.04.2020, 10:30, Новости дня

В Сети появились кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", с которым произошло ЧП при приземлении на площадку около месторождения "Русское" на Ямале.

 

Как сообщалось ранее, на борту воздушного судна, разбившегося в субботу, 25 апреля, находились восемь человек, среди них есть пострадавшие.

По предварительным данным, требующим дополнительного подтверждения из официальных источников, в результате инцидента никто не погиб.

На записях видно, что в результате жесткой посадки вертолет завалился на борт и получил серьезные повреждения.



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