Посол РФ в США призвал хранить память о встрече на Эльбе

25.04.2020, 10:30, Новости дня

Посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что современники не должны забывать о Второй мировой войне и встрече войск союзников по антигитлеровской коалиции на Эльбе 25 апреля 1945 года.

Антонов сообщил в интервью журналистам американского телеканала Fox-31, что «у нас нет права забывать об этом времени», передает ТАСС.

«Нам следует помнить, нам следует проявлять уважение и сказать им: «Большое спасибо тем, кто пожертвовал жизнью», – подчеркнул он, говоря о ветеранах.

В публикации на сайте телеканала указывается, что ранее в Россию в мае планировали приехать американские ветераны Второй мировой войны для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы. Визит должен был организовать неправительственный фонд The Greatest Generations Foundation. Поездку перенесли на сентябрь из-за распространения коронавируса.

«Я уверен, придет время организовать этот парад. Некоторые (из ветеранов) приедут в Москву и будут наслаждаться с нами духом дружбы, сотрудничества и тем, что называют «братья по оружию». Потому что это наша история. Мы потеряли слишком много людей», – сказал посол.

Между тем уникальные архивные фотографии советских полководцев во время встречи с союзниками были опубликованы на сайте Минобороны в разделе «Встреча на Эльбе: неизвестные страницы». Проект подготовлен при участии «Фонда памяти полководцев Победы».

«Подборка фотоснимков из семейных архивов прославленных советских полководцев Конева, Жадова, Бакланова, Родимцева расскажет об официальных приветственных ритуалах в ставках союзных армий, о дружеских встречах и взаимных праздничных мероприятиях, проходивших в апреле и мае 1945 года в немецких городах Торгау и Висбаден, где стояли штабы советского 1-го Украинского фронта и американской 12-й группы армий», – говорится в комментарии к проекту.

В разделе, в частности, запечатлен момент вручения маршалу Коневу ответного подарка от американского генерала Брэдли – автомобиля «Виллис». До этого Конев подарил коллеге боевого коня.

Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский отметил, встреча на Эльбе стала высшей точкой взаимоотношений союзников в годы войны, передает РИА «Новости».

«Нам, а прежде всего и нашим союзникам по антигитлеровской коалиции важно помнить о событиях на Эльбе, чтобы не потерять свою историческую память», – подчеркнул Мединский.

Встреча советских и американских войск произошла 25 апреля 1945 года. В районе города Торгау на реке Эльба войска 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что США пытаются переписать историю Второй мировой войны в свою пользу.

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