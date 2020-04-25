 

Российские военные получат носимые тепловизоры «Сыч» для разведки

25.04.2020, 10:30, Разное

Пресс-служба входящей в госкорпорацию «Ростех» компании «Росэлектроника» пояснила о получении российскими военными в 2021 году носимых тепловизоров «Сыч». Предназначение инновационной разработки – разведка позиций противника.
По имеющейся информации, заказ на разработку тепловизора «Сыч» поступил от российского оборонного ведомства. К решению поставленной задачи привлекли специалистов ЦНИИ «Циклон». На текущий момент новинка уже прошла все запланированные этапы тестирования, показав хорошие результаты, поэтому уже с будущего года носимый «Сыч-3ИР» начнут поставлять российским военным.

Разработку получат войска инженерной разведки. С помощь носимого тепловизора военные смогут производить сбор информации о местоположении позиций противника, исследовать местность, минные заграждения и сооружения.



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