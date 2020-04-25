 

Как курение действует на мозг

25.04.2020, 10:21, Разное

Американские ученые установили, что курение сигарет связано с пораженем как белого, так и серого вещества головного мозга. Исследование опубликовано в журнале Neuropsychopharmacology.

Ученые из Военно-медицинского университета, Университета Эмори и Вермонтского университета провели крупнейшее на сегодня исследование связи между курением сигарет и структурой мозга. Воспользовавшись базой британского Биобанка, они проанализировали результаты МРТ-сканирования головного мозга более чем 17000 человек.

Исследователи выяснили, что курение связано с уменьшением общего объема серого и белого веществ, увеличением поражений белого вещества. Кроме того, они обнаружили специфические изменения в определенных участках серого вещества и белого вещества. 

Гиперинтенсивность белого вещества мозга – один из признаков его поражения, который можно найти с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Такие поражения связаны с ухудшением когнитивных функций и болезнью Альцгеймера. Их обнаружение у курильщиков помогает объяснить связь между этой вредной привычкой и повышенным риском развития деменции и других видов снижения когнитивных способностей.

«Известно, что курение сигарет повышает риск возникновения таких психоневрологических состояний, как депрессия и деменция. Мы обнаружили связь курения с несколькими аспектами структуры мозга, в частности, с увеличением количества поражений белого вещества. Поражения белого вещества связаны со многими из тех же психоневрологических заболеваний, что и курение», – рассказал руководитель исследования Джошуа Грей (Joshua Gray).

«Хотя необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, в какой степени курение является причиной или следствием этих аспектов структуры мозга, наши результаты предлагают механизм, который связывает курение с повышенным риском развития деменции, депрессии и других заболеваний головного мозга», – отметил Джошуа Грей.



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