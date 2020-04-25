 

Американский ветеран сравнил коронавирус и Вторую мировую войну

25.04.2020, 10:09, Разное

Ветеран из США Фрэнк Кон считает, что пандемия коронавируса похожа на Вторую мировую войну. Поэтому он призвал Россию и свою страну объединить усилия в борьбе с новой угрозой, об этом пожилой американец рассказал, беседуя с РИА Новости.
94-летний ветеран вспомнил о встрече с союзными войсками из СССР. По словам Фрэнка Кона, советские солдаты их обнимали, целовали и даже предложили выпить водку. Поэтому борьба, которую союзники вели против Германии 75 лет назад, напоминает ему нынешнее время, когда человечество столкнулось с пандемией коронавируса.

Фрэнк Кон отметил, что Вторая мировая война унесла больше жизней, чем COVID-19, но в данном случае США и РФ находятся на одной стороне, поэтому им необходимо воспользоваться этим шансом, чтобы достичь взаимопонимания.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что эффект от коронавируса окажется сильнее, чем от Второй мировой войны и терактов 11 сентября.



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