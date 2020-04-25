 

На фоне слухов о второй беременности Кристина Асмус показала «домашние роды» в ванной

25.04.2020, 9:53, Разное

Отечественная актриса театра и кино Кристина Асмус на странице в Instagram обнародовала небольшое видео, показав «домашние роды» в ванной. Таким образом артистка отреагировала на циркулирующие слухи о второй беременности.
В семье резидента Comedy Club Гарика Харламова и Кристины Асмус подрастает 6-летняя дочь Анастасия. Супруги пока не задумываются о втором ребёнке, но это не помешало рождению слухов о беременности актрисы. В одной из недавних публикаций в соцсети Асмус поблагодарила подписчиков за весьма приятные поздравления с грядущим пополнением семьи, однако категорически опровергла «интересное положение», попросив прекратить прогнозировать пол будущего новорожденного, так как эта информация абсолютно не соответствует действительности.

В опубликованном ролике Кристина Асмус запечатлена сидящей в ванной с водой, с «потёкшим» макияжем, изображающая родовые схватки. В итоге актриса всё же «явила на свет» новорожденного, в роли которого выступила забавная розово-золотистая игрушка с длинным клювом. Асмус особо отметила, что в реальности она не беременна, но именно это состояние отыгрывает в онлайн-сериале с оригинальным названием «Беезумие».



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